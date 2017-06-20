شهدت، مباراة المنتخب البرتغالي ونظيره المكسيكي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس القارات، أمس الأحد لأول مرة، إلغاء هدف بعد استعانة الحكم بخدمة الفيديو.

وأحرز المدافع البرتغالي بيبي هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة (21)، بعد متابعة لكرة ارتدت من العارضة، إلا أن الحكم الأرجنتيني بيتانا نيسترو فابيان ألغى الهدف بداعي التسلل، واعتمد في اتخاذ هذا القرار على تقنية الفيديو التي أدخلت مؤخرا.



يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، كان قد قرر استخدام استخدام “تقنية الفيديو” في بطولة كأس القارات 2017 لمساعدة الحكام، تمهيدا لاستخدامها في مباريات مونديال 2018 في روسيا.