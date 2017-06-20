في قصة مؤثرة، اختنقت طفلة داخل حضانة بمدينة هواديان بشمال شرق الصين بعدما وضعت المعلمة شريط وصمغ على فمهما بسبب ثرثرتها أثناء تمارين الصباح.

وأشار موقع "ذا صن" إلى أن المسعفين أعلنوا مقتل الطفلة البالغة من العمر ست سنوات بعد استدعائهم إلى الحضانة.

وذكر شهود أن الطفلة كانت تتحدث كثيراً عندما كان زملائها يمارسون التمارين الرياضية، وقررت معلمتها إغلاق فمها لمنعها من الكلام.

وأضافوا أن المعلمة استخدمت شريطا وغراء لإغلاق فم الفتاة، وعندما شاهدت الطفلة تتصرف بطريقة غريبة، تم استدعاء ممرضة الحضانة، التي اتصلت على الفور بسيارة الإسعاف.

وتم نقل الطفلة لاحقا إلى المستشفى لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشها.