صورة مبهرة لعمانيين يفطرون على الأرض تثير إعجاب المغردين موقع صحيفة أخباري الالكترونية تنشر لكم زوارنا آخر الاخبار - ,, صورة مبهرة لعمانيين يفطرون على الأرض تثير إعجاب المغردين - صحيفة أخباري - صورة مبهرة لعمانيين يفطرون على الأرض تثير إعجاب المغردين .

صحيفة أخباري الالكترونية - تباحث عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعائلة عمانية خلال تناولها الإفطار خلال أحد أيام شهر رمضان المبارك؛ حيث لفت انتباههم الطريقة التي تراصوا بها على الأرض، فظهروا وكأنهم يشكلون لوحة فنية.



ومضي المغردون عن إعجابهم بالصورة لجمالها وبساطتها وأناقتها العفوية، فيما علق ملتقط الصورة ويسمي يوسف الشعيلي عليها عبر حسابه بموقع “تويتر” بقوله: “الإفطار الجماعي لشباب العائلة، بس من فوق”.



صورة مبهرة لعمانيين يفطرون على الأرض تثير إعجاب المغردين تابع آخر الاخبار عبر صحيفة أخباري - ونبدء مع اهم الاخبار ,, صورة مبهرة لعمانيين يفطرون على الأرض تثير إعجاب المغردين - موقع صحيفة أخباري الالكترونية.



تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقع صحيفة أخباري الالكترونية ليصلكم اجدد الاخبار.