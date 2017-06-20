لطالما ارتبط الفن بأفكار مجنونة، وفي فيينا بالنمسا أسس مجموعة من الموسيقيين فرقة "الخضروات".

وتبدأ التحضيرات للحفلات بتسوق الخضار، ثم تحويلها إلى آلات، وبعد النزول عن المسرح، يستمتع الجميع بحساء الخضروات.

تبدو الفكرة غريبة وغير معقولة بالنسبة للبعض، لكن أعضاء الفرقة يؤكدون أنهم يستطيعون عزف الموسيقى بالخضار.

سوزانا غارتماير أحد أعضاء الأوركسترا التي تأسست قبل 18 سنة، أوضحت أنهم يذهبون للتسوق أولاً، ويشترون جميع الخضروات التي يحتاجونها.

وقالت "هناك 3 أنواع من الآلات، الأولى جاهزة ويمكنك فقط شراؤها واستخدامها مثل الفلفل، والنوع الآخر بسيط يمكن استصدار الأصوات منه بصنع عدة شقوق فيه مثل الباذنجان".

وأضافت أن هناك أدوات أعقد تحتاج لبعض العمل لتصبح جاهزة، مثل اليقطين الذي يستخدم ليكون أساس الطبل.

ثم تبدأ عملية صنع الأدوات الموسيقية، التي تستغرق بين ساعتين إلى ثلاث من العمل الجماعي لكل أعضاء الفرقة، حيث يقومون بحفرها وتجميعها، مستخدمين الخيار والجزر واليقطين بشكل أساسي.

بعدها يبدؤون بفحص الصوت الناتج عن هذه الأدوات، فهم يحتاجون لأدوات جديدة قبل كل حفلة.

ويصنعون حساء من بقايا الخضار الناتجة عن حفرها، ويقدمونه للجمهور بعد الحفل، وبهذا يتمكنون من رؤية وسماع وشم الخضروات وفي النهاية تذوقها.