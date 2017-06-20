سيزود الجيش الأمريكي جميعَ طياري مقاتلات إف 18، بساعة ذكية تستطيع أن تقيس علو التحليق ودرجة ضغط الهواء.

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فإن البحرية الأمريكية تخطط لتقديم الساعة الذكية لجميع من يقودون طائرات "F/A- 18 Hornet" و" E/A- 18G Growler".

ويصل سعر ساعة "Garmin Fenix 3" التي ستقدّمها البحرية الأمريكية ، إلى 450 دولاراً.

ويأتي مشروع "الساعات" عقب صدور تقرير حديث نبه إلى عدد من المشكلات التي يواجهها طيارو مقاتلات "هورنتس" و"غراولرز".

وتتيح الساعة للطيارين الحصول على الحد الأدنى من البيانات؛ حتى إن وقع عطل تقني في القمرة.