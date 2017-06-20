انطلق القطار فائق السرعة الجديد ICE بأولى رحلاته من مدينة برلين إلى مدينة ميونيخ في ألمانيا يوم الجمعة الماضي، وذلك في حضور مجموعة منتقاة من الضيوف.



وأفاد بهذا الخصوص موقع «ذا لوكال» بأن تلك القطارات السريعة ستربط المدينتين عبر رحلات تقدر مدتها بـ 3 ساعات و55 دقيقة، بما يعني اختصار وقت الرحلات الحالي بما يزيد على ساعتين.



وأضاف الموقع أن تلك القطارات ستضيق الخناق على شركات الطيران وشركات الحافلات التي تهيمن سوقيا الآن على ذلك المسار. ومن الجدير ذكره أن أعمال تطوير خط السكة الحديدية، الذي يسير عليه ذلك القطار السريع الجديد، قد بدأت عام 1996 وانتهت لتوها العام الماضي.



وشيد في غضون ذلك 22 نفقا و29 جسرا في مسار جديد يمتد مسافة قدرها 107 كيلومترات عبر غابة تورينغن الموجودة في ألمانيا الشرقية سابقا. وينتظر أن تسير القطارات بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة فوق تلال وعبر وديان مزدانة بالأشجار.



وينظر إلى اكتمال ذلك المشروع على أنه الإنجاز الأكبر لإعادة ربط ألمانيا الشرقية والغربية سابقا بعد توحيدهما عام 1990، علما بأن الخطط تمت الموافقة عليها عام 1991.