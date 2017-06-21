سقط فيل صغير أثناء سيره في حديقة بكوريا الجنوبية، فكان رد فعل لا يصدق من أمه، والتي حافظت عليه خوفاً من السيارات العابرة للطريق وتدخلت معها فيل أخر لإبعاده عن الطريق.

واعتبرت صحيفة “الديلي ميل”، أن اثنين من الفيلة “البالغين” تدخلا بشكل “مذهل” لإنقاذ الفيل الصغير، والذي أغمى عليه بشكل مفاجئ ووقع على الأرض، الأمر الذي ترتب عليه قيام الفيلة الآخرين بمحاولة إنقاذه.

اعتبرت أن هذا العمل يظهر أن الأفيال يعملون معًا كـ “فريق واحد” لمواجهة التحدي والمخاطر، كما أظهرت “الديلي ميل”، صورا لواقعة أخرى، حين سقط فيل صغير في البركة، وأنقذته أمه أيضًا.

ولفتت “الفيلة” الأنظار وذلك، حين وقفت بجانب بعضها ورفعت رأس الصغير من الماء لإبقائه على قيد الحياة، قبل أن تتعاون معًا لإخراجه من بركة المياه بحسب صحيفة المرصد.