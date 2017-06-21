كشف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بذبح ذئب اعتدى على أغنامهم أكثر من مرة.

وأظهر المقطع قيام مجموعة من الأشخاص بنحر الذئب ثم قام أحدهم بسلخه مستخدماً سكيناً, ثم ظهر في لقطة ثانية من الفيديو الأشخاص وم مجتمعون ويتناولون الإفطار وأمامهم أكوام من اللحم بصورة توحي أنهم يأكلون من لحم الذئب, وكان أحدهم يتحدث عن هجوم الذئب على الأغنام.

ولم يتضح من المقطع هل تم تسوية لحم الذئب ومن ثم تناوله, ولكن يرجح الكثيرون أن اللحم الذي أمامهم هو لحم الخراف التي هاجمها الذئب بحسب موقع المرصد.