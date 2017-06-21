هناك سيدات تترك اطفالها الصغار والرضع في البيت نظرا لانها امراة عاملة، ولابد من ترك اولادها ومغادرة المنزل حتى تذهب لعملها، فتقوم السيدات اما ان تحضر جلسية للطفل او تذهب به الى حضانةالاطفال.

ولكن اذا ارادت السيدة ان تأتي بجلسية المنزل فذلك يجعلها تبحث كثير ولا تجد وان وجدت تكون مواعيدها غير مضبوطة، وتضطر ان تترك طفلها عند اي احد.

هذه الام اضطرت ان تترك طفلتها عند ابيها بسبب غياب الجليسة وتغادر منزلها ولكن كانت قلقلة على ابنتها كيف سوف يتعامل معها، فقامت بوضع كاميرا مراقبة.

المفاجئة كانت عندما رأت الفيديو المصور، فوجدته ابا مثاليا فعلا.. فقام بعمل المعجزات حتى يجعل ابنته سعيدة وفرحة وجلس يلعب معها.

الامر الذي جعل الزوجة تبكي غير مصدقة ماشاهدته.