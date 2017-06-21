يصاب الكثير من الصائمين خلال رمضان بانخفاض السكر في الدم بسبب التعب خلال ساعات الصيام الطويلة، لكن يمكن الوقاية من هذه الحالة باتباع عادات غذائية صحية، مع الحرص على ممارسة الرياضة خلال هذا الشهر.

ومن أعراض انخفاض سكر الدم، الإصابة بالصداع واضطراب الرؤية والوعي وحدوث رعشة بالأطراف والشعور بزيادة في ضربات القلب، كما قد يصاب المريض ببعض التشنجات في حين شدّة الحالة.

وقدمت أخصائية علم غدد في مجموعة مستشفيات وعيادات ميدكير الدكتورة هالة يوسف حمدي أبو السعود هذه النصائح لتجنب هبوط السكر في الدم:

- في وجبة الإفطار، ينصح بتناول حبة إلى ثلاث حبات من التمر لترتفع نسبة السكر في الجسم

- أن تتضمن وجبة الإفطار على السوائل اللازمة والمأكولات قليلة الدسم

- تناول النشويات والألياف المعقدة في وجبة السحور

- ينصح بتناول وجبة السحور في وقت قريب من الإمساك

- تناول السكريات المركبة مثل الخبز الأسمر

- احتواء وجبة السحور على مصدر للبروتينات مثل البيض والجبن لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء الصيام

- تخفيض معدل النشاط البدني أثناء فترة الصيام، وممارسة رياضة خفيفة بعد ساعة من الإفطار