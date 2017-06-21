كشفت قناة “ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر”، عن قائمة بأجمل الأماكن والمخيمات الصديقة للبيئة من حول العالم.

ومن أقصى الأماكن الجليدية إلى غابات مدغشقر، أعلنت “ناشيونال جيوغرافيك” عن أماكن رائعة لتختار من بينها ما يعجبك لقضاء عطلتك وزيارتك، إذا كنت تكترث بشأن الكوكب والبيئة دون الشعور بالملل وعدم توافر الرفاهية.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من ضمن تلك الأماكن التي تعود للحياة مرة أخرى مثل “ذا براندو” في بولينيزيا الفرنسية، وهي جزيرة خاصة مذهلة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 % بما في ذلك الطاقة الشمسية وزيت جوز الهند.

كما يمكنك التوجه إلى فيتنام وتسترخي تمامًا في سبا توباس إكولودج، والذي ينظم رحلات خاصة لحديقة هوانغ ليان الوطنية، وهي بقعة جذابة جداً للتنوع البيولوجي العالمي.

ومن ضمن الأماكن والمخيمات التي ذكرتها “ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر”:

لينارت بيتغا

في ذلك المكان الرائع يشارك رعاة الرنة حكمتهم بشأن أسلوب حياة السكان الأصليين مع الضيوف، وذلك في مخيم سامبي ناتشر كامب في شمال السويد.

جبل أريستي

ستستمتع بالأنهار الكريستالية والوديان العميقة والقمم المرتفعة، التي تعد جزءًا من الحياة القروية اليونانية، وذلك في أريستي ماونتن ريزولرت آند فيلا.

جون كويكسلي/ألامي

تسافر العائلات لغابة أورايليز فوريست ريتريت على جولد كوست بأستراليا للقيام بأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة للوصول لواحدة من ضمن 500 من الشلالات القريبة مع الاستمتاع بنزهة محضر لها سابقاً أو زيارة كهف غلو وورم.

ليند ويدوفر/فال تشاكابوكو

يقع المخيم في فال تشاكابوكو بـ “تشيلي” في قلب حديقة باتاغونيا، وهي تشمل ما يقرب من 200 ألف فدان من الأراضي.

فندق جيكيس

ذلك الفندق الرائع مملوك لعائلة استقبلت ضيوف من المشاهير مثل جوني ديب وكيت موس وجيد جاغر.

بوبي جو كلو مخيم إيل نغويسي

عند وصولك لذلك المخيم سيستقبلك محاربو الماساي، وذلك المخيم موجود على حافة منطقة الحدود الشمالية في كينيا.

ماناوا ريدغ

على قمة تل تطل على شبه جزيرة كورومانديل في نيوزيلندا، يدمج ماناوا ريدغ حياة البيئة مع حياة المغامرة.

كورال كاي

افتتح المدير فرانسيس فورد كوبولا مخيم كورال كاي العام الماضي في بليز، حيث يحيط ذلك المخيم البحر ونسيمه الرائع.