تَسَبّبت هذه الصورة في السجن لمدة عامين لشاب جزائري، بتهمة تعريض حياة طفل رضيع للخطر، بإخراجه من شرفة على ارتفاع كبير بإحدى العمارات في بلدية باب الزوار.

وحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، أصدرت محكمة الدار البيضاء بالجزائر، أمس الاثنين، حُكماً بالسجن لمدة عامين "حبساً نافذاً" ضد الشاب الذي قام بتعريض حياة طفل رضيع للخطر، من خلال إخراجه من شرفة الشقة التي تتواجد في علو مرتفع بإحدى عمارات بلدية باب الزوار بولاية الجزائر.

وأضافت الصحيفة أن مصالح أمن ولاية الجزائر، تَمَكّنت -مساء الأحد- من توقيف المشتبه به، عَقِبَ التعرف عليه، بعد أن ظَهَر جلياً في صور عبر صفحات "الفيسبوك" وهو يحمل طفلاً صغيراً لم يتجاوز عمره السنة والنصف، بيد واحدة من ملابسه على علو مرتفع؛ مُعرّضاً حياة الرضيع للخطر.

وكان المتهم يحاول صُنع الحدث عبر فضاء "الفيسبوك"؛ طالباً من رواد صفحته على الموقع إيصال عدد الإعجابات إلى ألف (1000) إعجاب وإلا ألقى الطفل من أعلى.

وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، كشفت التحقيقات، أن المتهم قام بحمل ابن خالته (الطفل الذي تركه والداه برفقته قبل خروجهما للتسوق وشراء حاجياتهم المنزلية)، واستغل المتهم الفرصة لملاعبته والتقاط صورة له وهو يضحك بالقرب من النافذة، ولأن الصورة أعجبته قام بنشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكداً أن الصورة المتداولة ليست الأصلية، وقد تم إدخال تعديلات على بعض التفاصيل الصغيرة بها من قِبَل رواد "فيسبوك" لتبدو أكثر إثارة وخطورة.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بالسجن لمدة عامين مع النفاذ، وسط صدمة المتهم وأسرته.