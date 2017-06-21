قد يواجه الممثل الهندي شاروخان السجن لتسببه بمقتل أحد معجبيه، حيث فارق رجل الحياة بسبب الازدحام الكبير خلال قيام فريق فيلمه “ريس” بجولة ترويجية.

وكجزء من الترويج للفيلم أخذ خان القطار من مومباي إلى نيودلهي، وبسبب احتشاد حوالي 15 ألف شخص أرادوا أن يحظوا برؤية الفنان، تعرض رجل يدعى فريد خان باتان للاختناق وتوفي بنوبة قلبية، بحسب ما نقله موقع “Hindustan Times”.

من ناحيته وصف خان الحادث بالمؤسف، وقال أفراد من عائلة المتوفى إنهم لا يملكون أي شيء ضد الممثل، لكن تقريراً رسمياً جاء فيه أنه لو لم يتسبب خان بحشد الناس من خلال رمي القمصان وأشياء أخرى لهم، لما كان الحادث قد وقع.

وقال التقرير “لو لم يقم خان برمي الكرات والقمصان وأشياء أخرى للجمهور، لما وقع شيء كهذا”.

وطالب التقرير باحتجاز الممثل وفقاً للقوانين التي تعاقب على تعريض حياة الآخرين للخطر نتيجة الإهمال أو عن غير عمد، وكذلك القتل غير المقصود.