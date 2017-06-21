دفع الاستماع المباشر على الإنترنت، ألبوم «ويتنس» لنجمة البوب الأميركية كيتي بيري إلى صدارة قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم غنائي في الولايات المتحدة وهو الألبوم الثالث لبيري الذي يتصدر القائمة.

وبحسب بيانات شركة نيلسن ساوندسكان، باع «ويتنس»، الذي مزجت فيه بيري بين الموضوعات السياسية وموسيقى البوب، 162 ألف ألبوم و51 ألف أغنية وتم الاستماع إليه على الإنترنت أكثر من 19 مليون مرة في الأسبوع الأول لطرحه ليبلغ إجمالي المبيعات 180 ألف وحدة.

واشتملت جولة بيري الترويجية على العديد من الحفلات والمقابلات وبث مباشر على مدى أربعة أيام من خلال موقع يوتيوب قبل إصدار الألبوم.

وفي مقابلة لها، شددت بيري على أنها مستعدة لدفن الخلافات القديمة مع سويفت.

كذلك كسرت كاتي بيري الرقم القياسي، وأصبحت أول شخص لديه 100 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن من المؤكد أن هذا العدد يتضمن حسابات وهمية، كما يفعل الكثير من نجوم العالم.

وفي سياق منفصل، أعلنت ادارة برنامج اكتشاف المواهب الشهير the voice في نسخته الاسترالية، أن الحلقة الختامية لموسم 2017 ستشهد للمرة الأولى في تاريخ البرنامج، اجتماع أكبر عدد من نجوم الغناء لإحياء الحلقة الختامية للبرنامج، ومن ضمنهم النجمة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر 32 عاما.