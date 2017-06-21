لوس أنجيليس ـ رويترز: أفاد تقرير تشريحي كامل صدر الاثنين بأن جثة نجمة أفلام «حرب النجوم» كاري فيشر كانت بها آثار الكوكايين والهيروين ومخدر إكستاسي عندما توفيت فجأة في ديسمبر الماضي.

ولم يؤكد تقرير التشريح من مكتب الطب الشرعي في لوس أنجيليس تأثير الكوكايين والمخدرات الأخرى على جسدها.

وقال مسؤولو الطب الشرعي يوم الجمعة الماضي ان وفاة فيشر كانت نتيجة توقف التنفس أثناء النوم وأسباب أخرى.

وتوفيت فيشر عن 60 عاما يوم 27 ديسمبر بعد أربعة أيام من إصابتها بأزمة قلبية على متن رحلة جوية من لندن إلى لوس أنجيليس.

ولفيشر تاريخ طويل من إدمان الكوكايين في ثمانينيات القرن الماضي وعانت أيضا من الاضطراب الثنائي القطب، وعلى الرغم من أن فيشر تحدثت علنا عن معركتها مع الإدمان فإنه لم يكن معروفا أن لديها مشاكل مستمرة مع المخدرات.

وجاء في تقرير تشريح الجثة أن فيشر تعاطت الكوكايين على الأرجح قبل نحو 72 ساعة من دخولها المستشفى في لوس أنجيليس.

وقال التقرير «لا يمكن تحديد دلالة الكوكايين (فيما يتعلق بسبب الوفاة) في تلك اللحظة. لا نستطيع تحديد دلالة المواد العديدة التي رصدناها في دم السيدة فيشر وأنسجتها بالنسبة لسبب الوفاة».