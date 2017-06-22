في حفل إفطار رمضاني أقامه قطاع المهن الحرة في " تيار المستقبل " أمس الثلاثاء في "مركز بال" البيروتي للمعارض والمؤتمرات، وتابعه آلاف اللبنانيين، عبر بث تلفزيوني محلي وفضائي حي ومباشر، أعد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري ، مفاجأة لفتاة لبنانية كانت بين مئات المدعوين.

ما إن انتهى من إلقاء كلمة مطولة في الإفطار، تطرق فيها الى دور "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، في حماية لبنان "ومنع استخدامه ورقة في الصراع الإقليمي" حتى طلب الحريري "من آنسة اسمها دينا درويش أن "تتفضل ع المسرح" في إشارة إلى دعوتها للصعود إلى المنصة التي كان يلقي منها كلمته.





لم تدرك دينا نواياه عنها تماما، لذلك بدا عليها بعض الاستغراب وهي تمضي نحوه، وقبل أن تصل أخبرها الحريري وهو يسأل عن شاب عضو في "تيار المستقبل" اسمه بلال المير ، أن المير يرغب بأن "يقول لها كلمتين" فأقبل بلال أيضا إلى المنصة، وفيها شعرت دينا أن شيئا ما يتم طبخه بشأنها.

"لما رأيتك فاح القلب نسرينا"

ما كان يتم طبخه، لم يكن طعاما على موائد ذلك الإفطار الذي كان عامرا بما لذ وطاب من مأكولات لبنانية ورمضانية إجمالا، بل شيء آخر تماما، في الفيديو الذي ظهر فيه المير يقف متلهف العاطفة خلف "المايكرو" ويبدأ بقراءة قصيدة عاطفية سجلها في جهاز تلفونه الجوال، ومطلعها: لما رأيتك فاح القلب نسرينا... وأزهر العمر يا عمر الرياحينا

وسأل الحريري دينا درويش عن عرض الزواج الذي تقدم به المير بأبيات من الشعر نظمها بنفسه، فهزت رأسها بقبول متلهف أيضا، عندها أقبل بلال المير إليها و"قرفص" ثانيا ركبتيه على الأرض، وأدخل محبس الخطوبة في أصبع يدها اليمنى وطبع قبلة على جبينها وعانقها... فجأة أطل سعد الحريري ثانية، وقال: هل يوجد أحد يرغب بالزواج أيضا؟