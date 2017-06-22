أثار مشهد إعتراف الفنان عباس أبو الحس "صلاح" لغادة عبد الرازق "سلمى" عن حقيقته في مسلسل "أرض جو" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والضجة أثيرت بعدما استقر المخرج ومدير التصوير على التقاط هذا المشهد بـ"ستيدي كام"، حيث ظل مدير التصوير وائل خلف يدور حول الثنائي بالكاميرا، مع استخدام "القطع"، ما اثار ضجة كبيرة بين المشاهدين الذين اعتبروا ان طريقة التصوير مزعجة وتسبب الدوخة والازعاج لدرجة كبيرة، ما يعتبر خطأ اخراجي لا سيما وان هذه المشاهد لا يتم تصويرها بهذه الطريقة.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل وانهالت التعليقات الساخرة والمزعوجة من المشهد.