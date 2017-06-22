قالت فرق البحث في برج_غرينيفل اللندني، إنها عثرت على حوالي 42 جثة في غرفة واحدة أثناء عمليات البحث عن ضحايا الحريق المروع، الذي وقع الأسبوع الماضي.

وأدلى رجل بشهادة بهذا الخصوص في فيديو نشر على موقع “يوتيوب”، كان يظهر فيه وهو يتحدث، واقفا أمام البقايا المتفحمة للبرج.

وقال إنه سمع ذلك من صديقه الذي يعمل في فرق الإطفاء التي شاركت في عملية إخماد النيران.

وأوضح أن صديقه أخبر يوم (الاثنين) بالخبر عبر الهاتف، إنهم وجدوا 42 جثة في غرفة واحدة، وكانوا بجوار بعضهم البعض، ولا أحد فسّر سبب ذلك.

ولم يقدم الرجل المزيد من التفاصيل، وقال: “فقط كصديق أخبرني بما حدث. لكنه قال لي لا استطيع أن أروي لك أكثر من ذلك”.

وتابع: “أكد أنهم بهذا العدد الكبير، وفي مختلف الأعمار من صغار السن إلى الكبار معا”.

السبب وراء ذلك!

بحسب تقارير صحيفة يعتقد بأن السبب وراء تجمعهم هو الوقاية من النيران المشتعلة، فربما كان ذلك المكان أكثر أمانا بحسب تصورهم وقتذاك.

ولم تؤكد الشرطة أو الجهات المختصة هذه القصة أو العدد، وقد قتل إلى الآن 79 شخصا بحسب المعلن رسميا في الحادثة المروعة.