يترقّب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما صدور كتابه الجديد الذي يضم مقتطفات من حياته الشخصية، والذي يحمل عنوان "أوباما: صور حميمة".

ويتمضن الكتاب أكثر من 300 صورة خاصة لم تنشر من قبل والتقطت بعدسة المصور الشهير بيت سوزا.

وقال سوزا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الصور ستظهر حياة أوباما بأوجهها كافة، مضيفاً: "ستشاهدون صوراً التقطت خلال أخذه القرارات الحاسمة. لكنكم سترون أيضاً صوراً مضحكة التقطت خلال الأوقات التي أمضاها مع ابنتيه".

كما أشار إلى أنه تم اختيار الصور الـ300 من ضمن 10 آلاف صورة تم التقاطها خلال سنوات تولي أوباما الرئاسة وأثناء الإجازات التي كانت تمضيها عائلة أوباما في ظلّ حراسة مشددة.



يُذكر أن المصور عمل مع الرئيس الأسبق رونالد ريغين قبل أن يلتقي أوباما أثناء عمله كمصور لـ"شيكاغة تريبيون" في العام 2005.