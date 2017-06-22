لم يمرّ ارتداء كايت ميدلتون فستاناً باللون الوردي خلال حضورها استعراضاً خاصاً بعيد الميلاد غير الرسمي للملكة إليزابيث الثانية مرور الكرام.

فقد أثار ذلك الكثير من الانتقادات، وأشار بعض المعلقين إلى أنها أخفت بذلك حضور دوقتيّ يورك بياتريس وأوجيني.

وذكروا أن الأميرتين كانتا تجلسان في الصف الخلفي وأن المصورين لم يهتموا بهما. وقال المنتقدون إن سبب ذلك هو جذب فستان كايت لكلّ الأنظار.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يطغى فيها حضور زوجة الأمير وليام على الأميرتين. ومن الملاحظ، بحسب مجلة "غالا" أنهما تبذلان جهودهما منذ سنوات من أجل الظهور بشكل أفضل في المناسبات الرسمية.

وأشارت المجلة إلى أن أبناء الأمير تشارلز أكثر نجاحاً من بنات شقيقه أندرو. وقالت إن الثناء الدائم على إطلالات وأعمال كايت يزعج الأميرتين من دون أدنى شك.