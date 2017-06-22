كلنا نعرف أن للسكر آثار سلبية على أسناننا وأجسامنا، فهو يساعد على تسوس الأسنان كما يساعد أيضاً على زيادة الوزن بشكل كبير

ولكن تلك الآثار ليست الآثار السلبية الوحيدة، فهو يمكن أن يسبب شيخوخة الجلد المبكرة ، كما يمكن أن يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

السكر يسرع من شيخوخة الجلد:

عندما تتفاعل وصلات السكر كيميائياً في مجرى الدم مع الكولاجين والإيلاستين ، مثل هذا التفاعل يدمر البروتينات تدمير الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى الجفاف والتجاعيد على الجلد ، فعلى سبيل المثال، أنها تجعل الجلد أكثر عرضة للشمس، وهو عامل أساسي لشيخوخة الجلد.

السكر يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية:

خلال القرن العشرين، اعتقد الأطباء أن أمراض القلب و الأوعية الدموية يمكن الوقاية منها عن طريق خفض استهلاك الدهون التى ترفع مستويات الكوليسترول، واعتبروا السكر أقل خطورة من الدهون الحيوانية.

وابتعد الناس عن الوجبات الغذائية الخالية من الدهون واستمروا فى أكل الحلويات، ولكن في القرن الحادي والعشرين، تغير الوضع بشكل كبير.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن السكر يزيد بشكل كبير مستويات الكوليسترول، في حين أن جميعها تسهل التمسك بجدران الأوعية الدموية التي تضررت بالفعل من السكر.

السكر يدفعك للاكتئاب:

أظهرت الدراسات أن السكر يمكن أن يسبب الاكتئاب، ويحدث ذلك لأن السكر يقلل من مستوى هرمون بدف، الذي يمنع الأشخاص من المعاناة من الاكتئاب والفصام.

كما أثبتت دراسات أخرى أن اإكثار من تناول السكر قد يزيد القلق، وعلى عكس الشائع بأن محاربته يمكن أن تكون من خلال تناول شيء حلو.