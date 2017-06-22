حققت طفلة بريطانية مصابة بالسرطان آخر أمنية لها، بعد أن حظيت بحفل زفاف أسطوري على صديقها المقرب.

وكان الأطباء شخّصوا إصابة إيلدا باترسون البالغة من العمر 5 سنوات فقط، بمرض نيوروبلاستوما الطرفي، وهو شكل نادر من السرطان القاتل يصيب الأطفال، وكتبت قائمة بالأشياء التي ترغب بفعلها قبل وفاتها، وكان أبرزها عقد قرانها على صديقها هاريسون غرير ابن الست سنوات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتحقق حلم إيلدا أخيراً أول أمس، عندما تبادلت القلائد مع هاريسون، ليتم إعلانهما صديقين إلى الأبد، خلال حفل مؤثر حضره الأهل والأصدقاء، ومجموعة من الممثلين الذين ارتدوا أزياء الأميرات والأبطال الخارقين.

وقال والد هارسون السيد بيلي "لم يسبق لهاريسون أن حضر حفل زفاف من قبل، كانت تجربة جديدة بالنسبة له بالكامل، لكنه استمتع بكل دقيقة منها، وكان متحمساً للغاية للقيام بذلك، فمنذ أن تعرف على إيلدا لم يفترقا على الإطلاق".

وأضاف بيلي "كان هاريسون يدرك تماماً ما الذي يحدث، وكان على علم بمدى أهمية ذلك بالنسبة لها، وأراد أن يفعل أي شجل في سبيل إسعادها".

وتصف والدة إيلدا السيدة جيل ابنتها بالأميرة الشجاعة، التي لم تجعل شيئاً يقف في طريقها لتحقيق أمنيتها، وعلى الرغم من أنها كانت متعبة بعض الشيء يوم الحفل، وذلك بعد أن أجريت لها عملية نقل دم، إلا أن الأمور سارت على ما يرام، واستمتع الجميع وخصوصاً العروس الصغيرة بهذا الزفاف الأسطوري.