ينصح الخبراء بشرب الماء باعتباره علاجا لكثير من المشاكل والعلل، إلا أن غالبية الناس ببساطة لا يشربون ما يكفي من الماء.

فقد كشف مركز الأبحاث الطبية "مايو كلينيك" في ولاية مينيسوتا الأمريكية عن أنه يتوجب على الرجال شرب 13 كوبا من الماء يوميا في المتوسط، في حين على النساء استهلاك 9 أكواب.

لكن أجسام البشر تختلف من شخص إلى آخر، ووفقا للتقرير، يمكن تحديد الكمية التي يحتاجها الشخص فعلا من الماء، باستخدام صيغة علمية بسيطة، وهي كالتالي:

الخطوة 1: خذ وزنك (بالرطل lbs) واقسمه على 2.2

الخطوة 2: اضرب هذا الرقم في عمرك

الخطوة 3: اقسم الرقم الذي تحصل عليه على 28.3

الخطوة 4: المجموع الذي تتحصل عليه هو كمية الماء التي يجب أن تشربها كل يوم بالأوقية، وبإمكانك قسمة هذا الرقم على ثمانية لمعرفة النتيجة بالكؤوس. مع العلم أن 1lbs يساوي 0.45 كغ.

وإذا كنت تمارس الرياضة بانتظام فسوف تحتاج بالطبع إلى شرب المزيد من الماء لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء التعرق.

وتفيد الكلية الأمريكية للطب الرياضي بأنه يجب على الشخص الذي يمارس الرياضة شرب كأس ونصف إضافية من الماء لكل 30 دقيقة من التمارين الرياضية.

علاوة على ما سبق فقد كشفت البحوث أن بعض الأطعمة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في المساعدة على إبقاء الجسم رطبا، مثل البطيخ والخيار والكرفس، بالإضافة إلى مساعدتها الجسم على التخلص من السموم.

كذلك فإن تناول الأطعمة المالحة قد يؤدي لاحتفاظ الجسم بالسوائل للمساعدة على تخفيف الصوديوم الذي تم استهلاكه.