يتنافس مصنعو السيارات في العالم على ابتكار سيارات قادرة على الطيران مستقبلا غير أن التشيكي بافيل بريزينا يسلك مسارا معاكسا من خلال اختراعه طوافة مصغرة يمكنها السير على الطرقات ايضا.

ويؤكد هذا الطيار البالغ من العمر 51 عاما وهو مهندس صاحب شركة «نيرفانا سيستمز» لصنع محركات مركبات طائرة صغيرة، أن مركبته هي الأولى التي يسمح لها بالتحليق والسير على الطرقات على السواء.

ويقول هذا الرجل صاحب خبرة تمتد على ثلاثة عقود في مجال الطيران لوكالة فرانس برس من عنبر في مطار بريروف-بوخور في شرق تشيكيا «إنه الجهاز الطائر الوحيد المصرح له أيضا للسير على الطرقات»، مضيفا «الآخرون يحاولون تصنيع سيارة فائقة السرعة تكون ايضا قادرة على الطيران، غير أن الوضع مختلف هنا».

جهاز «جيرودرايف» المصنوع على أساس طوافة «جيروبلاين» المصغرة مزود بمحرك دوار للصعود والنزول وبمروحة في الخلف لتوفير قوة الدفع اللازمة له.