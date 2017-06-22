يوفر برج «بورشه ديزاين تاور» الفخم الذي يرتفع ستين طابقا قبالة المحيط في ميامي إمكانية ركن السيارة أمام شقة صاحبها بواسطة مصاعد كهربائية شفافة.

وجيل ديزير مقاول عقاري يملك 29 سيارة ويحلو له ان يتمتع بمنظر إحداها وهو جالس على كنبته في شقته في هذا البرج الفخم جدا. ويضم هذا البرج السكني 132 وحدة سكنية وقد انضم الى مجموعة من المباني الفخمة جدا المشيدة على ساحل فلوريدا عاصمة الفخفخة في الولايات المتحدة.

لكن ماذا لو لم يكن الشخص يملك سيارة بورشه؟ يواجه جيل ديزر صعوبة في فهم السؤال ويقول هذا الرجل الأربعيني الذي بنى المشروع بطلب من الشركة الألمانية الشهيرة لصناعة السيارات «لم لا يملك سيارة بورشه؟» فإن كان الشخص قادرا على انفاق 5.5 ملايين دولار الى 33 مليونا لشراء شقة، ثمة احتمال كبير جدا ان يكون مالكا لسيارة بورشه واحدة على الأقل.

والبرج من تصميم مكتب «سيغر سواريس» للهندسة المتخصص بالابنية الفخمة جدا وقد شيد في منطقة ساني ايلز بيتش في شمال شرق المدينة. وكل من شققه تطل على خليج ميامي الرائع ورمله الأبيض بعيدا عن الازدحام والجلبة.

لكن ناطحة السحاب هذه كانت لتكون واحدة من بين ابراج فخمة اخرى لولا المصاعد الثلاثة التي تسمح بحمل السيارة المفضلة الى قلب الدار. ويوضح المقاول «إن كان الشخص يحب سيارته ويعتبرها قطعة فنية فهذا هو المكان المناسب له.

بدلا من تعليق لوحات على الجدران ستكون القطعة الفنية وراء واجهة زجاجية في غرفة الجلوس». جزيرة خاصة. وتضم الأبراج الفخمة جدا في فلوريدا بطبيعة الحال ملاعب لكرة المضرب وحمامات ساونا وقاعات رياضة وهي خدمات تكاد لا تذكر. في المقابل قد تثير هذه المصاعد الكهربائية اهتمام البعض.

ومن شرفات برج «بورشه ديزاين تاور» يمكن رؤية برجي «بريفيه» التوأمين وهما من تصميم سيغر سواريس ايضا.

وقد شيد البرجان اللذان يضمان 16 طابقا على جزيرة خاصة يصلها جسر خاص بالقاطنين فيهما باليابسة.