تجمع آلاف الهنود منذ الصباح الباكر الأربعاء في وسط نيودلهي غير آبهين بالأمطار التي تؤشر لاقتراب الرياح الموسمية، لإحياء اليوم العالمي لليوغا التي ترتدي أهمية كبيرة في الثقافة الشعبية للهند.

وفي الحادي والعشرين من يونيو في كل عام، تحتفل مختلف البلدان باليوم العالمي للموسيقى الذي تتمايل فيه أجسام المحتفلين فيما يحتفي الهنود في المقابل باليوغا كوسيلة لتهدئة النفوس.

وتقام الأربعاء النسخة الثالثة من هذا اليوم الذي أعلنته الأمم المتحدة بمبادرة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تشدد على أهمية هذا النشاط المتوارث منذ القدم بوصفه رافعة للنفوذ الثقافي الهندي.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، تحولت ساحة كونوت في نيودلهي إلى ما يشبه الحصن مع إقفال مداخل هذا الميدان الواسع المشيد في قلب العاصمة الهندية بعوائق من الشرطة. وقد ارتدى المشاركون جميعهم ملابس بيضاء واجتازوا بوابات تفتيش أمنية تشمل فحص أمتعتهم بأجهزة كشف ضوئي.

ويستقطب الحدث كثيرين يتوافدون ضمن عائلات أو أصدقاء أو زملاء. وقد استفاق الهنود تجارا ومدرسين وباعة وسياسيين باكرا للانضمام إلى ملايين الأشخاص المحتفلين باليوغا في مختلف أنحاء البلاد وفي باقي العالم.

وفي وسط الحشود التي تخترقها دوريات لجنود مدججين بالسلاح، ينتظر ابهي اغاروال انطلاق جلسة اليوغا. وقد حرص على المشاركة بالحدث رغم كونه يمارس هذا النشاط بشكل غير منتظم.

ويقول «عندما نقوم جميعنا في الوقت عينه بالحركات نفسها، فهذا أمر فريد من نوعه»، فيما تردف والدته بالقول «هذا يعطي مزيدا من الطاقة والأفكار الإيجابية».