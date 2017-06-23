في العادة، لا تكاد تنتهي شارة بداية نشرة الأخبار حتى ينطلق المذيع بالتحية وعرض تفاصيل النشرة بإيقاع سريع وحيوي، لكن ذلك لم يكن ما حصل في نشرة أخبار العاشرة على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إذ تابع الجمهور كيف ظل المذيع ساكتاً أربع دقائق من دون حراك مكتفياً بالعبث بورقته.



وخلال نشرة العاشرة من ليلة أمس، ظهر المذيع هوو إدواردس، بشكل غير معهود، بسبب وقوع خلل أفشل انطلاق النشرة، إذ استمرت عبارة "خبر عاجل" في الظهور لأكثر من مرة مع بعض الصور الأخرى، وخلال كل هذه الفترة كان المذيع جالساً في هدوء وبدا غير عابئ بما يحدث.

وأعلن رئيس نشرة الساعة العاشرة، بول رويال، أن ما شاهده الجمهور كان نتيجة خلل في النظام. وأوضح ما حدث في تغريدة له عبر "تويتر" قائلاً: "ظهر عطل تقني في النظام قبل عشر ثوانٍ من انطلاق نشرة العاشرة، وكان على المخرج الانتقال إلى النظام الاحتياطي بأسرع وقت ممكن".

ولم ينس المدير شكر المذيع على تصرّفه الهادئ، بينما نشر إدواردس عبر "تويتر" صورة لعلبة جعة وعلّق عليها قائلاً "أعتقد أني سوف أستمتع بهذه الجميلة الصغيرة بعد هذه النشرة".

وعلّق الجمهور معبّرين عن استغرابهم لما حدث، بينما اعتبر آخرون أن ما حدث كان رسالة ذات معنى.

وقال أحد المغرّدين "انظروا إلى علامة الخيبة على وجه المذيع"، وقال ثانٍ "هكذا سوف تكون النشرة عند نهاية العالم"، وغرّدت ثالثة "هوو يرفض تقديم النشرة"، بينما وصف موقع "ماشابل التقني" الواقعة بأنها "لحظات سلام في وسط هذه الأخبار العاصفة".