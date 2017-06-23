التقط مصور بريطاني، العديد من الصور المدهشة لقطعان من الغزلان وهي تجوب شوارع العاصمة البريطانية لندن ليلاً.

قال المصور لي بورهام (47 عاماً) بأنه شاهد قطيعاً من الغزلان وهي تتجول في شوارع لندن ليلاً، وأن الغزلان تقوم بهذا الأمر كل ليلة.

وذكر بورهام بأنه لا يريد الكشف عن موقع الغزلان في الغابات القريبة خشية تعرضها للصيد الجائر. وأضاف: "في كل ليلة تنتظر عشرات الغزلان خلو الشوارع من الناس والسيارات، لتنطلق في رحلتها الليلية عبر تلك الشوارع".

ويعزو المصور سلوك الغزلان الغريب إلى أنها تقصد حدائق المنازل والأبنية بحثاً عن الطعام طوال الليل قبل أن تعود إلى موطنها في البراري القريبة عند بزوغ الفجر.

من الجدير بالذكر بأن مشهد الغزلان في شوارع المدن يعتبر أمراً غير مألوف في بريطانيا، على نقيض الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث اعتاد السكان على رؤية الغزلان وحيوانات برية أخرى وهي تقتحم شوارع مدنهم القريبة من الغابات، وفق صحيفة ديلي ميرور البريطانية.