كشف فيديو تم تصويره في قسم “جيانكو” من سور الصين العظيم كيف يقوم العمال بالمجازفة بحياتهم لترميم الأثر العملاق.

ويجري العمل يدويًا، ما يعني أن العمال يقضون عدة ساعات يوميًا في محاولة للحفاظ على الجدار في حالة جيدة.

ويظهر في الفيديو عمال معلقون بالحبال على جانب الجدار، لإضافة الأسمنت إلى بعض أجزاء الجدار التي بدأت في الانهيار بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي مقطع آخر من الفيديو يمكن رؤية الخيول وهي تحمل الألواح الخرسانية، ويمكن سماع عامل يقول إن المسافة إلى أعلى الجدار تتطلب السير حوالي 40 دقيقة صعودًا.

وإضافة إلى سير الرجال كل هذه المسافة، فعلى العمال حمل دلاء الأسمنت إلى الأعلى من أجل ترميم الجدار وبعض أبراج المراقبة على طول الجدار.

وفي الفيديو يقول أحد العمال: “إن ظروف العمل هنا خطيرة جدًا، والرياح عاتية جدًا”.

ويُعد سور الصين العظيم حاليًا أكبر بناء من صنع الإنسان في العالم تمّ بناؤه على مدى حوالي 1000 عام، وكان الهدف منه أن يشكل خطًا دفاعيًا ضد الأعداء من الشمال، ويقع أكثر الأماكن شعبية بين السياح من الجدار خارج العاصمة بكين، لكنّ السور يمتد عبر عدة مناطق في شمال الصين.