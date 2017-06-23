نشرت السلطات في ولاية مينيسوتا الأميركية مقطع مصور يظهر إطلاق الشرطة النار على سائق سيارة أميركي من أصول إفريقية بعد إيقافه على جانب الطريق، وهي الحادثة التي أثارت غضبا كبيرا.

وتظهر الصور الشرطي جيرونيمو يانيز (29 عاما) يقترب من السيارة ويتحدث مع فيلاندو كاستيل، وفجأة يخرج سلاحه ويطلق عليه النار خمس مرات.

وأخبر كاستيل الشرطي أن بحوزته سلاحا مرخصا، فطلب منه الشرطي ألا يلمسه، لكن المجني عليه لم يستجب لطلب الشرطي الذي أطلق النار عليه خمس مرات.

وأثارت الواقعة التي حدثت في العاشر من يونيو غضبا شديدا في أوساط السود بالولاية، وجدلا بشأن الاستخدام غير المبرر للقوة بناء على دوافع عنصرية.

وفجر السبت، قطع متظاهرون غاضبون طريقا سريعا رئيسيا في عاصمة الولاية سينت بول، بعد إعلان تبرئة الشرطي.

وشارك نحو 200 شخص في التجمع في مينيسوتا كبرى مدن الولاية المتاخمة لسانت بول، بحسب صحيفة "ذا ستار تريبيون".

وأطلق الشرطي على كاستيل، الذي أوقف بسبب مصباح مكسور في سيارته، أكثر من رصاصة، وأكد لاحقا في شهادته أنه ظن أنه يحاول سحب مسدس. لكن صديقته أكدت أنه كان يخرج محفظته.