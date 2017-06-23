ترتبط المجوهرات عادة بالجمال والتألق واللمعان، ومن الضروري أن تبقى نظيفة ومتألقة دائماً، لذلك لا بد من استخدام طرق فعالة للتخلص من الأوساخ والغبار، لإعادة رونق هذه المجوهرات.

وتقول الخبيرة في المجوهرات هانا مارلين من شركة "ترمبيت آند هورن" إن أفضل طريقة للحفاظ على نظافة وبريق المجوهرات، يكون بنقعها في محلول تنظيف مثل ويندكس، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقول مارلين "بالنسبة لخواتم الألماس، نوصي بتنظيف عميق باستخدام محلول تنظيف مناسب بشكل أسبوعي، وهذا يحافظ على لمعان وبريق هذه الخواتم بشكل دائم".

وتتلخص طريقة تنظيف خواتم الألماس والمجوهرات بنقعها في وعاء، يحتوي على كمية من محلول تنظيف لبضع دقائق، وبعد ذلك، يتم تجفيف المجوهرات بمنشفة ورقية، لتبدو جديدة وبراقة قدر الإمكان.

ومن المثير للاهتمام، أن مارلين تحذر من استخدام وسائل التنظيف والتلميع التكنولوجية، والتي يمكن أن تضر بالمجوهرات. وبالنسبة للأحجار الكبيرة الملونة مثل الزمرد، من المستحسن استخدام منظف مناسب وافر الرغوة.