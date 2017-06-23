أطبقت موجة شديدة الحرارة على مناطق شاسعة بنصف الكرة الشمالي، مما أثار المخاوف على المحاصيل في الصين وتسبب في تأجيج حرائق الغابات في البرتغال وأقصى شرق روسيا.

ودفعت موجة الحرارة أيضا السلطات إلى إلغاء رحلات طيران في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وبلغ ارتفاع درجة الحرارة حد ذوبان الإسفلت على بعض الطرق في بريطانيا.

وقالت وكالات أرصاد إن من المتوقع أن تسجل الحرارة الأربعاء، وهو أطول نهار في العام، 37 درجة مئوية في باريس وقد تصل إلى 38 درجة في مدريد وتسجل 34 في لندن.

وبعد حصر درجات الحرارة القياسية المسجلة في الشهرين الماضيين، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الأرض تشهد "عاما حارا استثنائيا آخر" وإن موجات الحرارة مبكرة على نحو غير معتاد.

وذكرت المنظمة الثلاثاء "مناطق من أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة شهدت درجات حرارة مرتفعة للغاية في مايو ويونيو حطمت عددا من الأرقام القياسية".

ورفع الاتجاه الذي شهدته الأرض خلال الشهرين الماضيين المتوسط الشهري لدرجة الحرارة عالميا إلى أحد أعلى المستويات المسجلة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1880.