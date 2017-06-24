اجتاحت صرعة "يوغا الماعز" الولايات المتحدة الأميركية، حيث اصطف الناس من الأعمار والفئات كافة، للتسجيل في الصفوف التي تلقى رواجاً شعبياً واسعاً.

ويمارس المشاركون التدريبات الجديدة في مزارع في أنحاء البلاد كافة، بينما تتجول الماعز الصغيرة بينهم، وتحتضنهم، أو تقفز على ظهورهم، علماً أن الموضة الجديدة بدأت في أوريغون، وابتكرتها مصورة مستقلة وصاحبة مزرعة تُدعى لايني مورس، في فصل الصيف الماضي.

وتدير مورس صفوف "يوغا الماعز" في مزرعتها، في وسط ولاية أوريغون، بكلفة 30 دولاراً أميركياً للجلسة التي تمتد على مدار ساعة واحدة. ولاحظ رجال الأعمال مدى شعبية الفكرة الجديدة، فسارعوا إلى تبنيها وتنفيذها في مناطق عدة في الولايات المتحدة الأميركية، من أوهايو إلى أريزونا، وفقاً لمجلة "تايم" الأميركية.