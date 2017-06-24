قد يكون من الصعب على غير المختصين تقدير درجات الألم التي قد يعاني منها الجسم البشري، لهذا وضعت الهيئة الوطنية للخدمات الصحية (NHS) في بريطانيا قائمة بأشد الآلام التي يمكن أن يختبرها البشر اعتمادا على قاعدة بيانات من مستشفيات البلاد.

وجاء في المركز الأول مرض يدعى الحزام الناري (القوباء المنطقية) ينتج عن فيروس يسبب أيضا جدري الماء، ويظهر على شكل طفح جلدي حارق في مكان واحد من الجسم، ويعاني المصاب به من آلام شديدة قد تسببها نسمة خفيفة على مكان الطفح.

أما باقي الآلام الأسوأ فجاءت كالآتي:

الصداع العنقودي

تيبّس مفاصل الكتف

كسور العظام

نوبة قلبية

الانزلاق الغضروفي

أمراض السرطان

التهاب المفاصل

الصداع النصفي

ألم عرق النسا

حصى الكلى

التهاب الزائدة الدودية

التهاب العصب الثالث

التهاب البنكرياس

نقرس

بطانة الرحم

قرحة المعدة

آلام ما بعد العملية