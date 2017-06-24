سرقة المحتوى من أكبر المشاكل التي يواجهها المبدعون، لذا توفّر قوانين الإنترنت باقة من الحلول من أجل حماية الملكية الفكرية وردع اللصوص. وتتراوح هذه الطرق بين القانوني والأوتوماتيكي، وهذه أهمها:



سياسة الاستخدام



قد تبدو خطوة غير هامة لكنها على العكس من ذلك، إذ لا تضمن سياسة الاستخدام فقط عدم استخدام المحتوى بشكل مخالف، بل كذلك تحمي الجانب التجاري والإداري للمدونة. لذا احرصوا على تضمين المدونة عبارة "أنا أوافق على عدم تعديل أو إعادة إنتاج أو بيع أو توزيع أي محتوى بأي طريقة أو عبر أي وسيط دون إذن".

تسجيل الحقوق



المحتوى ملككم بمجرد نشره على المدونة، ويعتبر أخذه عملا غير قانوني، لكن تسجيله وتحفيظ حقوقه يضمن إمكانية رفع دعوى قضائية ضد السارقين، لكن عدم التحفيظ يجعل الخيارات محدودة لمواجهة اللص بجرمه.

رسالة التوقف والكف



يمكنكم مراسلة السارق لإخباره بحذف المحتوى، أحياناً تكون هذه الخطوة كافية لكن إذا أصرّ يمكن إرسال رسالة تدعى "رسالة التوقف والكف"، وهي عبارة عن نص أكثر تدقيقاً وذي طبيعة قانونية، قد يكتبه محامٍ كما يمكنكم القيام بذلك بأنفسكم من خلال تضمين الرسالة رابط المقال المسروق وملخصاً حول المضمون ومنحه 72 ساعة لحذفه وإضافة رقم التحفيظ.

قانون الألفية



يفرض قانون الألفية الأميركي على المواقع ضرورة حذف محتوى غير قانوني بمجرد تنبيه صاحبه إليه، ولأن أغلب مواقع المدونات والتواصل الاجتماعي أميركية فهذا يجعلها خاضعة لهذا القانون. لذا سوف تجدون في كل موقع خاصية إبلاغ عبر نقرات معينة أو جدولاً لملئه بالمعلومات المناسبة.