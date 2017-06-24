قضت أعلى محكمة فى إيطاليا، اليوم الجمعة، بمنع المطاعم من وضع الكركند (الاستاكوزا) فى الثلج قائلة إن ذلك يسبب له معاناة غير مبررة قبل الطهي.

وقبل قضاة المحكمة شكوى من جماعة لحقوق الحيوان ضد مالك مطعم قرب مدينة فلورنسا يحفظ الكركند وغيره من القشريات حية فى الثلج وفرضت عليه غرامة قدرها ألفى يورو وثلاثة آلاف أخرى مصاريف قضائية.

وأيدت محكمة النقض حكم محكمة أدنى بأن طهى الكركند حيا فى أغلب الأحيان لا يعنى أنه يمكن إساءة معاملته قبل الطهي.

وكتب القضاة يقولون فى الحكم "رغم أن طريقة الطهى يمكن اعتبارها قانونية بالإقرار بأنها شائعة الاستخدام فإنه لا يمكن بأى حال تبرير المعاناة الناجمة عن احتجازه (فى الثلج) وهو ينتظر طهيه".