ربما لم تلاحظوا يوماً تلك الأدوات الصغيرة التي تجهز بها الطائرة، من علامة المثلث الأسود الصغيرة على جدران مقصورة الركاب، إلى الكلّابات الصفراء الموجودة على الجناحين... هذه المعدات الصغيرة الثانوية تصنّف كأدوات نجاة محتملة في الطائرات، فإليكم معلومات عنها.

ريشة كوبر الدوارة:

توضع هذه الأداة على الهيكل الخارجي من الطائرة، لمنع المدرج الخلفي الذي يستخدمه المسافرون للنزول والصعود في المطارات الريفية، من أن يفتح في منتصف الرحلة، وقد ابتكرت عام 1972 بعد أن استخدم أحد الخاطفين المجهولين والذي يعرف باسم دي بي كوبر سلالم طائرة بوينغ 727 للهروب بمظلة أثناء التحليق فوق اوريغون، وسميت نسبة إليه، إلا أن استخدامها نادر في عصرنا هذا نظراً لأن أغلب الطائرات غير مزودة بمدرج.

ثقوب النوافذ:

تصمم النوافذ في الطائرات التجارية بحيث تتألف من 3 طبقات، داخلية، وسطى، وخارجية، مصنوعة من الزجاج والأكرليك. يشرح فيليب سبيرز، خبير في مركز بحوث التصنيع المتطور لطائرات البوينغ بجامعة شيفيلد "أن السطح البلاستيكي الداخلي للنوافذ مصمم لمنع الركاب من الوصول إلى السطحين الزجاجيين الأوسط والخارجي، بالإضافة إلى وجود ثقب في السطح الأوسط، وفجوة هوائية بينه وبين الجزء الخارجي، وكل هذا للحفاظ على فرق في الضغط بحيث تكون قيمته على السطح الخارجي للنافذة أكبر من قيمته في الداخل، ويضيف سبيرز قائلاً: "في حال عدم وجود الثقب، فإن كامل الضغط داخل الطائرة سيأثر على السطح الداخلي للنوافذ، وهذا غير جيد، لأن تحمل السطح الخارجي للضغط يتيح للمراقبين ملاحظة حدوث مشاكل، والعمل على نزول الطائرة إلى ارتفاع أقل لحل الأمر". بحسب "الديلي ميل".

وحدة الطاقة الإضافية

تستخدم هذه الوحدة بشكل رئيسي لبدء تشغيل المحركات الأساسية في الطائرة، كما تستخدم بطريقة أخرى لتزويد الأنظمة الكهربائية بالطاقة قبل الإقلاع وبعد الهبوط، ليستمر المسافرون بالاستمتاع بالإضاءة والتكييف، ويمكنك سماع صوتها إن أصخت السمع قبل تشغيل المحركات.

منفضة السجائر:

على الرغم من أن التدخين ممنوع في الطائرات الحديثة، إلا أن القوانين تنص على السماح بحمل الركاب لمنافض السجائر، وعلى المرجح بأن ذلك يرجع لعدم ثقة شركات الطيران بالتزام المسافرين بقاعدة "ممنوع التدخين"، ويذكر بأن منافض السجائر توضع في الحمامات كإجراء أمان.

المقابض عند مخارج الطوارئ والأبواب:

من المألوف وجود مخارج للطوارئ في جميع الطائرات، ولكن ماذا عن المقابض التي تتوضع على كل مخرج؟ تعد هذه الأداة أحد وسائل الحفاظ على حياة الطاقم في حالات الإخلاء، حيث يلجأ المسافرون عند الذعر للتدافع من أجل تأمين طريق نحو الخارج، مما قد يؤدي أحياناً إلى انزلاق المضيفات على أرض الطائرة، وهنا تكمن أهمية المقابض التي يمكن التشبث بها والاستمرار في التحكم بالأبواب.

المثلثات السوداء:

معظم الطائرات مجهزة بعلامة المثلث الأسود على الجدران، والتي توفر للطاقمالرؤية الأمثل للأجنحة، وتحديد إن كانت بحاجة للفحص قبل الإقلاع. ويشرح الطيار برونو غيليسن أهميتها: "في حال وجود شك لدى الطيار في القراءات الظاهرة لديه يمكنه النزول إلى مقصورة الركاب والاتجاه مباشرة نحو النافذة التي يعلوها المثلث الأسود للتحقق من أي خلل".

الفأس:

أكدت إدارة الطيران الفيديرالية على ضرورة تجهيز كافة القمرات في الطائرة بفأس، وشرح الكابتن المتقاعد أنس معاذ ذلك موضحاً إلى أن هذه الأداة تعتبر من أدوات مكافحة الحرائق، حيث تستخدم لقطع اللوحات في قمرة القيادة والمناطق الأخرى من الطائرة في حال حدوث حريق، ويعود ذلك إلى أن هذه العملية تساعد على كشف النار وبالتالي سهولة استهدافها بمطافئ الحريق.

كلّابات الجناحين:

تزود معظم الطائرات بكلابات صغيرة تتوضع على الجناحين، والتي تساعد في عمليات الإخلاء وتأمين طوافات النجاة أثناء الطوارئ، حيث يمرر حبل آمن من داخلها ليساعد المسافرين على المشي على الأجنحة في حالات الهبوط على الماء، كما يستخدم الحبل لربط الطوافات عند توفرها، حيث يتمسك به المسافرون لتثبيت أنفسهم أثناء تسلقهم الجناح للوصول إليها.