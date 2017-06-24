تداول العديد من رواد الشبكات الاجتماعية في تونس صوراً لطفلة تبلغ 9 سنوات بإحدى المتاجر في مدينة المرسى بتونس العاصمة، وهي تحمل أكياساً ثقيلة الوزن.

حالة الفتاة وحملها الأكياس بينما تتجول المرأة فارغة اليدين، أثارت غضب العديد الذين طالبوا السلطات بالتحرك الفوري والتحري بخصوص هذه الطفلة، حيث بدا أنها خادمتها.

واستجابت السلطات لنداءات النشطاء، حيث أكد مهيار حمادي، مندوب عام حماية الطفولة أنه تم إيجاد الطفلة واستلامها، كما تم استدعاء صاحبة المنزل للوحدات الأمنية في المنطقة، "وسيتم أخذ الإجراءات ضد عائلتها أيضاً".