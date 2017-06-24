هناك العديد من الفروقات التي تميز المطاعم الراقية عن الشعبية، لكن أسهل طريقة للتفريق بينهما هي عن طريق قوائم الطعام.

وتشكل صور الوجبات والمأكولات الفارق الرئيسي بين قوائم الطعام في النوعين من المطاعم، حيث لا تلجأ المطاعم الراقية عادة إلى وضع صور ملونة لوجباتها في قوائمها، في حين تميل سلاسل الشوارع والمقاهي الرخيصة إلى الإعلان عن وجباتها عبر مجموعة من الصور.

وتبين من خلال دراسة أجرتها جامعة دورهام البريطانية، أن هناك سبباً وراء ذلك، حيث وجدت الدراسة أن الإعلان عن أسماء وجبات بسيطة مألوفة مثل البيرغر أو رقائق البطاطا، مع صورة لهذه الوجبات يشجع الزبائن على شرائها.

أما في حال الإعلان عن أسماء وجبات معقدة، يجهلها الزبون، مثل "كعكة منتصف الليلة المجنونة"، يمكن أن يكون للصور تأثير عكسي، ويمنع الزبائن من شرائها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووجدت الدراسة أن وضع صورة لا تقدم الكثير من المعلومات عن الوجبة، يمكن أن يخيب أمل الزبون، وخاصة إذا كان الوصف، لا يرقى فعلياً إلى ما هي عليه. وهذا ما يفسر أن المطاعم الراقية التي تقدم وصفاً لأطباق أو مكونات غامضة، نادراً ما تضع صوراً مرافقة لها.

وتؤكد النتائج أيضاً على أن سلاسل مطاعم الشوارع والمقاهي الشعبية، عادة ما تلجأ إلى الاستعانة بالصور لجذب الزبائن، لأن الوجبات التي تقدمها غالباً ما تكون بسيطة ومألوفة لمعظم الزبائن.