قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض الأعصاب إن الشعور بعدم الاستقرار أثناء الوقوف يشير إلى الإصابة بما يعرف "بمتلازمة ارتجاف الساقين" "Shaky Legs Syndrome"، والتي غالباً ما تهاجم الأشخاص في عمر 60 سنة.

وأوضحت الرابطة أن المريض ينتابه أثناء الوقوف شعور مفاجئ بأنه سيتعرض للسقوط ويرغب في الجلوس أو الاستناد على حائط أو مقعد، مشيرة إلى أن الارتجاف نفسه لا يكاد يُرى في الغالب.

وغالباً ما يتم اكتشاف المتلازمة في وقت متأخر؛ نظرا لأنه يتم إرجاع هذه الأعراض في الغالب إلى مشاكل بالدورة الدموية. ويمكن لطبيب الأعصاب قياس نشاط كهربية الأعصاب بواسطة فحص معين. وفي الحالات الشديدة يمكن علاج المتلازمة بواسطة مضادات الصرع.