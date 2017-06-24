حذرت مجلة "فرويندين" الألمانية من أن الاستحمام اليومي يؤذي البشرة والشعر، موضحة أن استعمال الصابون وجل الاستحمام يومياً يسلب الدهون والرطوبة من البشرة، ما يجعلها أكثر عُرضة للبثور وحب الشباب، لاسيما في حال الاستحمام بماء ساخن.



ولمواجهة ذلك، ينبغي استعمال كريم مرطب بعد الاستحمام.



وأضافت المجلة في موقعها الإلكتروني أن الاستحمام اليومي يضر الشعر أيضاً، حيث إنه يتسبب في تحفيز فروة الرأس لإفراز المزيد من الدهون لتعويض الدهون المفقودة بفعل الغسل اليومي، وبالتالي يصبح الشعر دهنياً وهائشا.



وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب الاستحمام اليومي في تعرض جلد الأظافر للجفاف بسرعة، ومن ثم التشقق.



ولتجنب هذه المخاطر الجمالية، تنصح "فرويندين" المرأة بعدم الاستحمام اليومي أو غسل الشعر يومياً، وكذلك الاستحمام بماء بارد بدلاً من الماء الساخن.