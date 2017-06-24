النجومية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حلم يراود الكثيرين كل يوم، وفي الصين بات بإمكان الحالمين بذلك الانتساب إلى جامعة متخصصة.

وتقدم جامعة "ييوو" الصناعية والتجارية، قرب شنغهاي الصينية، كل ما يحتاجه أي شخص من أجل تحويله إلى نجم مواقع تواصل، في بلد يحقق فيه نجوم من هذه الطينة أرباحاً فلكية.

ووفق موقع "ماشابل" التقني، يتجاوز عدد مستخدمي الهاتف في الصين أكثر من 700 مليون مواطن، بينما يجني نجم إنترنت صيني، مثل وانغ هونغ، أكثر من 46 مليون دولار في السنة، وهو ما يجعل التحول إلى نجم مواقع تواصل حلماً مغرياً للكثير من الصينيين.

ويحقق مشاهير الإنترنت في الصين أرقام مشاهدات خيالية، في بلد عدد مواطنيه أكثر من مليار شخص، إذ يحظى نجم "يوتيوب"، مثل ريان هيغا، بأكثر من 19 مليون مشترك في قناته، بينما تحظى نجمة إنترنت، مثل بابي جيانغ، بأكثر من 44 مليون متابع عبر حساباتها.

وفي هذه الجامعة يدرس الطلبة، على امتداد ثلاث سنوات، عدة مواد دراسية لتأهيلهم ليكونوا نجوم الإنترنت القادمين، على رأس هذه المواد التعامل مع الكاميرا، وحسن المظهر، والتعامل مع تقنيات التسويق الشبكي، والتسويق الإلكتروني، والتعامل مع برامج التوضيب، والثقافة العامة والاقتصادية والقانونية، ومهارات العلاقات العامة، والتعبير الجسدي واللغوي، والفوتوغرافيا، وغيرها.