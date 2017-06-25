بالرغم من حجمها الصغير، فإن بذور دوار الشمس تعتبر مصدراً مهماً للفيتامينات والمعادن والزيوت الأساسية. إنها ليست مجرد وجبة خفيفة، بل هي أيضاً وجبة تتمتّع بفوائد صحية عديدة.



بالرغم من حجمها الصغير، فإن بذور دوار الشمس تعتبر مصدراً مهماً للفيتامينات والمعادن والزيوت الأساسية. إنها ليست مجرد وجبة خفيفة، بل هي أيضاً وجبة تتمتّع بفوائد صحية عديدة.



ما هي فوائد بذور دوار الشمس؟

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: تحتوي بذور دوار الشمس على عنصرين غذائيين أساسيين يعززان صحة القلب والأوعية الدموية وهما الفيتامين E والفولات.



تعزيز مستويات الكولسترول الجيّد: تحتوي هذه البذور على مستوى عالٍ من الفيتوستيرولس. هذه المادة تتمتّع بخصائص مماثلة للكوليسترول، وقد كشفت أبحاث عدة عن ارتباطها بتحسين مستويات الكولسترول الجيد.



تحسين المزاج: تحتوي بذور دوار الشمس على كمية مهمة من المغنيسيوم. هذا الأخير يرتبط بتحسين المزاج، إذ تمّ على مرّ السنوات إعطاؤه للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب.