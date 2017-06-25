حذر مختصون في مجال الطب البديل من خطورة تلقي الحجامة على يد أشخاص غير مدربين؛ كونها تزيد من فرص التعرض لأمراض ومخاطر صحية في مقدمتها نقل العدوى والتشوهات وفقدان المناعة وقطع الأوردة والشرايين.



وبيّن الباحث بالمركز الوطني للطب البديل التابع لوزارة الصحة محمد عبدالجواد وفقاً لـ”الوطن”، أن هناك حالات يمنع فيها الحجامة مثل مرضى السكر والسرطان والحمل والجوع الشديد والمصابين بالفشل الكلوي والالتهابات الجلدية، بالإضافة إلى الأطفال أقل من 12 عاماً، محذراً من خطورة ممارسة الحجامة على تلك الحالات.



ولفت إلى أن أحد الشروط المهمة لنجاح عملية الحجامة هو استخدام أدوات الوقاية الشخصية، مع تطهير وتعقيم الآلات وأماكن نقاط الحجامة وغسل اليدين بصورة جيدة وتطهيرهما قبل ممارسة الحجامة.