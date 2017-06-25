في جرس تحذير لكل أولياء الأمور، كشف فيديو مروع عن لحظة خطف طفل من منطقة الألعاب في مطعم بمدينة جوهانسبيرج في جنوب إفريقيا، ولم ينقذه سوى تنبه والده الذي استعاده في اللحظة المناسبة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان والدا الطفل، يستمتعان بتناول طعامهما، عندما تحرك طفلهما الأشقر، 22 شهرًا، إلى منطقة الألعاب التي لا تبعد سوى ياردات من أبويه.

وبعد ثوانٍ تحرك رجل أسمر، يرتدي تي شيرت أزرق، فخطف الطفل، وتحرك به مبتعدًا بسرعة.

وفي الحال، تحرك والد الطفل وبسرعة استعاد طفله المرعوب من بين يدي الشاب الأسمر.

وحسب الصحيفة: حينما استعاد الأب طفله من يد الشاب، برر الشاب موقفه قائلاً "إنه كان يلعب معه فقط".

ونقل موقع "نيوز 24" الجنوب إفريقي عن أم الطفل المرعوبة، قولها: "أعتقد أن الشاب المتهم لم يكن بمفرده، فقد كان معه ثلاثة رجال وامرأة، وكان ينوي تسليم الطفل للمرأة كي تخرج به من المطعم وكأنها أمه".

وأضافت الأم: "لو لم ينتبه زوجي لما حدث، ربما خطفوا طفلي".

وأصر الوالدان على إبلاغ الشرطة، وعقب التحقيق مع الرجل، تم إغلاق القضية دون توجيه اتهام.

فيما أعلنت إدارة المطعم عن زيادة أفراد الأمن، ونشرهم خصوصًا في منطقة الألعاب، حرصًا على سلامة الأطفال.





