قام مجموعة من عشاق السيارات الروس بتجربة فريدة من نوعها عبر لحم ثلاث سيارات قديمة ببعضها وتقديم عرض مدهش بها.

وقد أظهر مقطع فيديو، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، المكيانيكيين وهم يقومون بلحم مقدمات ثلاث سيارات من نوع لادا سامارا بطريقة دائرية قبل أن يستقلوا السيارات ويحاولوا قيادتها.

وقد تمركز ثلاثة سائقين خلف عجلات القيادة في كل سيارة وبدأوا بمحاولة الدوران بالسيارات الملتصقة، وكادت السيارات أن تنفصل عن بعضها في بداية الأمر.

وفي نهاية المطاف، عرف السائقون بأن القيادة الجماعية لن تجدي نفعاً، وقرروا أن يوكلوا مهمة القيادة لسائق واحد، حيث نجحت محاولتهم ودارت السيارات الثلاثة التي أثارت غباراً كثيفاً في الهواء، عدة مرات.

ويذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصل على عدد كبير من المشاهدات بعد نشره بساعات قليلة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.