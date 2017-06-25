طالب العالم البريطاني، ستيفن هوكينغ، البشر بالبدء في مغادرة الأرض خلال العقود القادمة، وخلال مؤتمر Starmus للعلوم والفنون الذي عقد في النرويج رأى أن مدة 30 عاما ستكون كافية لبناء قواعد على سطح القمر، أما بناء مثل تلك القواعد والمستعمرات على المريخ فقد يستغرق 50 عاما، مبديا قناعته بأن على البشر أن يغادروا كوكب الأرض، ولذلك يجب البدء بإرسال عينات من النباتات والحيوانات والفطر إلى تلك الأجرام السماوية.

وأكد هوكينغ أن «مغادرة البشر للأرض ستجنب الكوكب الاكتظاظ السكاني المتزايد، والمشاكل المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، فالكارثة التي ستلحق بالأرض نتيجة هاتين الظاهرتين آتية لا محالة».

ووصف هوكينغ التطور العلمي في مجالات بحوث الفضاء، بأنه «المسار الطبيعي للتنمية البشرية».

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يدعو فيها العالم إلى غزو الفضاء ومغادرة الأرض، فمنذ مدة ذكر هوكينغ أن «بحوزة البشرية 100 عام فقط لتطوير التكنولوجيا المناسبة لاستيطان كواكب أخرى قبل أن تصبح الأرض غير لائقة للحياة».



وقد بدأت شهرة هوكينغ بالازدياد في ثمانينيات القرن الماضي، وخصوصا بعد طرح كتابه «تاريخ موجز للزمن» في الأسواق، في العام 1988، والذي ترجم إلى عشرات اللغات، وبيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة.