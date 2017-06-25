أشارت الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم سينمو بمعدل مليار شخص خلال الـ 13 عاما القادمة، وسيصل إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان الحاليين إلى 7.6 مليار نسمة خلال العقد القادم، ويرجع الأمر إلى ارتفاع معدلات المواليد في أفريقيا إلى حد كبير، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.

وأوضح البحث أن الهند ستتجاوز الصين، باعتبارها الأكثر ازدحاما خلال السنوات السبع القادمة، بينما ستتجاوز نيجيريا الولايات المتحدة لتصبح ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قبل عام 2050.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد أوروبا، التي يبلغ معدل الولادات فيها حاليا 1.6 طفل لكل امرأة، انخفاضا في عدد السكان خلال العقود المقبلة.

وذكر تقرير إدارةالأمم المتحدة، للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أن حوالي 83 مليون شخص، يُضافون إلى سكان العالم كل عام.

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي حتى مع الانخفاض المستمر في معدلات الخصوبة، التي انخفضت بشكل مطرد منذ الستينيات، وفقا للباحثين.

وقال جون ويلموث، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن التقرير يتضمن معلومات عن سكان 233 بلدا، أو منطقة في العالم.

وأضاف موضحا أن "معدل نمو السكان في أفريقيا سريع بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن يتمركز أكثر من نصف نمو السكان العالمي من الآن حتى عام 2050، في تلك المنطقة. ومن ناحية أخرى، من المتوقع انخفاض نمو سكان أوروبا في العقود المقبلة".

وتتنبأ وكالة الأمم المتحدة، بأنه من الآن وحتى عام 2050، سيتركز نصف النمو السكاني في العالم، في 9 بلدان فقط: الهند ونيجيريا والكونغو، وباكستان وإثيوبيا وتنزانيا والولايات المتحدة وأوغندا، وأخيرا إندونيسيا.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان 26 دولة أفريقية على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن نيجيريا، التي تعد حاليا سابع أكبر دولة في العالم، تتميز بأسرع معدل لنمو السكان، من بين أكبر 10 بلدان من حيث النمو السكاني في العالم.

وتشير التوقعات الجديدة، إلى أن الهند التي يبلغ عدد سكانها حاليا 1.3 مليار نسمة، ستحل مكان الصين (عدد سكانها الحالي 1.4 مليار نسمة)، لتكون أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بحلول عام 2024.

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "التوقعات السكانية العالمية: تنقيح عام 2017"، أن الخصوبة خلال السنوات الأخيرة، تعاني من انخفاض مستمر، في جميع المناطق تقريبا.

وقال ويلموث، بين عامي 2010 و2015: "لدى أوروبا أدنى مستوى للخصوبة، ويقدر بـ 1.6 ولادة لكل امرأة في الفترة الأخيرة، في حين تتمتع أفريقيا بأعلى نسبة، تبلغ حوالي 4.7 ولادة لكل امرأة".

وأشار التقرير إلى أن معدلات المواليد في الـ 47 دولة الأقل نموا، ما زالت مرتفعة نسبيا، حيث يبلغ معدل النمو السكاني، حوالي 2.4% سنويا.

وقالت الأمم المتحدة، إنه من المتوقع أن يزداد عدد سكان 47 دولة، بنسبة 33%، أي من حوالي مليار (في الوقت الحالي) إلى 1.9 مليار في عام 2050.

ويذكر أنه خلال الفترة بين عامي 2010 و2015، كانت الخصوبة في أدنى مستوياتها ضمن 83 دولة، أي 46% من سكان العالم.

وأشار التقرير إلى أن الدول العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان، ذات مستويات الخصوبة المنخفضة هي: الصين والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا واليابان وفيتنام وألمانيا وإيران وتايلاند وبريطانيا.

كما أضاف التقرير، أن ربع سكان أوروبا يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 35% في عام 2050، لتبقى كذلك لبقية القرن.