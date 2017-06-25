قررت غوغل "التوقف عن الاطلاع على محتويات" البريد الإلكتروني لمستخدمي بريد جيميل لترسل لهم إعلانات تتماشى مع اهتماماتهم.

وسيتلقى مشتركو جيميل إعلانات "حسب الطلب"، إلا أن هذه المواد الترويجية ستستند إلى معطيات أخرى، مثل الأبحاث التي أجريت على الإنترنت، وفق ما جاء في بيان صادر عن "غوغل".

وأوضحت المجموعة الأميركية الجمعة أن برامجها المعلوماتية "ستتوقف عن الاطلاع على محتويات البريد الإلكتروني لإرسال إعلانات مكيفة بحسب الحاجات"، مشيرة إلى أن هذا التعديل سيطبق "في مرحلة لاحقة من العام".

وبحسب غوغل، تعد جيميل خدمة البريد الإلكتروني الأكثر استخداما في العالم مع "أكثر من 1.2 مليار مستخدم".

وتواجه غوغل دعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا بهذا الصدد من مدافعين عن البيانات الشخصية.