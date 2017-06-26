رصدت كاميرات مراقبة وضعتها أم في منزلها الكائن بلوس انجلوس، لمراقبة عمل المربية التي تعتني بابنها ممارسات المربية الوحشية من خلال تطبيق على هاتفها المحمول.

وكشفت الأم تصرفات المربية عندما ارادت الاطمئنان على ابنها المصاب بمتلازمة "روينشتاين" التي تتطلب الرعاية على مدار 24 ساعة، كما أنه لايستطيع الكلام، ويتغذى عن طريق أنبوب، ولايرى بإحدى عينيه من خلال تطبيق هاتفي موصول بكاميرات المنزل، حيث قامت المربية بضرب الطفل بمجموعة أوراق كانت بيدها، كما قامت بحمله بطريقة غير آمنة من سريره مرات عدة .

واتصلت الأم بالشرطة التي حضرت على الفور وقامت بتوقيف المربية على ذمة التحقيق.